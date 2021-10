Tennis, Vesuvio Cup: Brancaccio lotta ma non basta, oggi tocca a Giustino Il ragazzo di Torre del Greco è stato battuto in tre set dal tedesco Hanfmann, avanti Cecchinato.

La Vesuvio Cup continua a regalare spettacolo e quella di martedì è stata una giornata piena zeppa di emozioni. L’argentino Coria, numero uno del seeding, ha vinto in due set per 6-4 6-2 su Andrea Arnaboldi, mentre ha dovuto soffrire non poco il favorito del torneo, l’azzurro Marco Cecchinato. Il semifinalista del Roland Garros ha perso il primo set (4-6) contro lo svizzero Huesler risolvendo la pratica in tre vincendo il secondo e il terzo per 6-3 6-2. Da segnalare la grande partita del ragazzo di Torre del greco Raul Brancaccio, bravissimo contro il tedesco Yannick Hanfmann, che si è imposto 6-4 5-7 6-2.

Oggi il più atteso è sicuramente il napoletano Lorenzo Giustino che sul campo centrale sfiderà lo slovacco Andrej Martin.

Di seguito tutti i match degli ottavi di finale: Coria (Arg)-Guinard (Fra); Lopez San Martin (Spa)-Griiekspoor (Ola); Arnaldi (Ita)-Cobolli (Ita); Giustino (Ita)-Martin (Slo); Zapata Miralles (Spa)-Muller (Fra); Bourgue (Fra)-Agamenone (Ita); Hanfmann (Ger)-Ritschard (Usa); Moroni (Ita)-Cecchinato (Ita).