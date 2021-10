Verso Cassino-Sant'Antimo, Cena: "Sarà una gara tosta" Dubbio Ochoa verso la gara con la Virtus: l'unico a rischio forfait nel roster della PSA

La Partenope Sant'Antimo raggiungerà Cassino nelle prossime ore. È la sfida della trasferta in terra ciociara per gli uomini di coach Agostino Origlio, reduci dal successo sul CJ Basket Taranto e che punta al bis contro la BPC Virtus. "Quella con Taranto è stata sicuramente una grande vittoria. - ha affermato Enzo Damian Cena, protagonista nella PSA per il successo nello scorso weekend - Il primo tempo lo abbiamo regalato facendo diversi errori, ma ripartiamo dalla reazione del secondo quando abbiamo fatto grandissime cose sia in attacco che, soprattutto, in difesa. Domani mi aspetto una gara bella tosta, loro sono una squadra molto giovane che fa del ritmo e dell’aggressività i suoi punti di forza. - ha aggiunto l'ala della Partenope - In più vorranno riscattare le due sconfitte subite in queste prime due giornate e muovere la classifica, ma noi siamo sul pezzo, stiamo preparando bene la sfida con coach Origlio e viviamo evidentemente un momento di fiducia. Ora cerchiamo continuità". Cena sarà chiamato nuovamente all'extrasforzo sottocanestro. Sant'Antimo rischia di non poter contare nuovamente su Nacho Ochoa. Ancora problemi al polpaccio destro per il lungo, out contro Taranto e assente fino a ieri sera dagli allenamenti al PalaEdilgen.