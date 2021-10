Cassino-Sant'Antimo 62-60, Origlio: "C'è tanta delusione" Il coach della PSA: "c’è stata una differenza netta nei tiri liberi concessi alle due squadre"

"Chiaramente c’è tanta delusione dopo una partita del genere, una sconfitta del genere ed un epilogo del genere". La tripla di Federico Lestini sulla sirena finale lascia tanto amaro in bocca alla Partenope Sant'Antimo. Finale di 62-60 con il tiro da 3 in uscita dalla rimessa per la BPC Virtus Cassino, che vince la prima gara in campionato e determina il secondo stop in regular season agli uomini di coach Agostino Origlio: "Volevamo tenere il punteggio basso e ci siamo riusciti, ma nel finale dovevamo essere più lucidi nei possessi precedenti a quello concluso da Maggio. -ha spiegato il tecnico della Partenope - Per il resto paghiamo percentuali basse, ma sono sicuro che molti dei nostri errori sono stati causati da contatti fallosi non rivelati, ancora una volta, come a Monopoli, c’è stata una differenza netta tra i tiri liberi concessi a noi, 11, e alla squadra di casa, 28. E’ una cosa che mi convince molto poco, anche perché tutti ci dicono che siamo una squadra esperta. Incassiamo questo colpo, non sarà semplice, e poi saremo pronti a ricominciare".