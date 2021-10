Juve Stabia, il "Menti" resta stregato: blitz Picerno, esonerato Novellino Gialloblù sconfitti con il finale di 3-2, Imbimbo scala le gerarchie e diventa primo allenatore

È già finita l'avventura di Walter Alfredo Novellino sulla panchina della Juve Stabia. Fatale la sconfitta per 2-3 al “Menti” con il Picerno, ancora corsaro in Campania dopo il blitz al “Liguori” contro la Turris, nella nona giornata del girone C di Serie C. La guida tecnica delle vespe è stata affidata all'ormai ex vice del tecnico di Montemarano, l'avellinese doc Eduardo Imbimbo. Il vantaggio dei lucani arriva, ironia della sorte, proprio dai piedi di un ex calciatore dell'Avellino: Simone De Marco, innescato da Vivacqua. Sull'assist dell'ex Cavese il centrocampista non lascia scampo a Lazzari con un diagonale preciso. I padroni di casa provano a scuotersi, ma sono gli ospiti a raddoppiare: errore a centrocampo di Berardocco, Vivacqua vola via in contropiede e realizza la rete dello 0-2. La Juve Stabia non ci sta e dimezza lo svantaggio con il terzo gol consecutivo di Eusepi, che rompe l'incantesimo del “Menti” con il colpo di testa vincente alle spalle di Albertazzi sugli sviluppi di un corner. Si va al riposo sul risultato di 1-2. Si riparte e il Picerno ristabilisce le distanze. Incornata vincente di un altro ex Cavese, Gerardi. Le emozioni, però, non sono finite. S'innesca un batti e ribatti in area di rigore, Tonucci calcia trovando la decisiva deviazione di Ferrani. Il forcing finale non produce gli effetti sperati, anzi è Setola a sfiorare la rete del 2-4 con un'inzuccata di poco alta sulla traversa. Finisce così, 2-4 e dopo la Paganese cambia proprietario dello scranno pure la Juve Stabia.

Il tabellino.

Juve Stabia – Picerno 2-3

Marcatori: pt 15' De Marco, 32' Vivacqua, 34' Eusepi; st 12' Gerardi, 18' Ferrani (aut.).

Juve Stabia (3-5-2): Lazzari; Cinaglia (31' st Schiavi), Tonucci, Caldore, Donati (36' pt Bentivegna); Davì (13' st Evacuo), Berardocco, Altobelli, Rizzo, Panico, Eusepi. A disp.: Russo, Sarri, Stoppa, Scaccabarozzi, Squizzato, Della Pietra, Lipari, Troest, Esposito. All.: Novellino.

Picerno (4-3-3): Albertazzi, Finizio (32' st De Cristoforo), Ferrani, Pitarresi, Allegretto, Vivacqua (16' st Terranova), Gerardi (23' st Coratella), Reginaldo (32' st De Franco), Guerra, De Ciancio, De Marco (23' st Setola). A disp.: Viscovo, Summa, Alcides Dias, Dettori, Carrà, Viviani. All.: Palo.

Arbitro: Cavaliere della sezione di Paola. Assistenti: Di Maio della sezione di Molfetta e Munerati della sezione di Rovigo. Quarto Ufficiale: Baratta della sezione di Rossano.

Note: Ammoniti: Tonucci, Finizio, De Ciancio. Angoli: 7-2. Recupero: pt 2', st 4'.