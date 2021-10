Juve Stabia - ACR Messina, la probabile formazione delle vespe Il neo-tecnico Sottili: "Obiettivo? Essere tra le prime dieci, questa non è una rosa per salvarsi"

Il neo-tecnico della Juve Stabia, Stefano Sottili, si è presentato alla piazza gialloblù indicando nel decimo posto l'obiettivo minimo da raggiungere per il potenziale che ritiene sia proprio della rosa ereditata dalla gestione di Walter Alfredo Novellino. L'ex allenatore delle vespe riteneva, invece, l'organico strutturato per puntare alla salvezza. Al termine della seduta di rifinitura Sottili ha reso noto la lista dei 24 calciatori convocati per il match al “Menti” contro l'ACR Messina di Ezio Capuano, in programma domani, alle 14,30, valido per l'undicesima giornata del girone C di Serie C. Indisponibili Lazzari e Schiavi.

L'elenco dei 24 convocati.



Portieri: Pozzer, Russo, Sarri.



Difensori: Caldore, Cinaglia, Donati, Esposito, Rizzo, Todisco, Tonucci, Troest.



Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Davì, Guarracino, Scaccabarozzi, Squizzato.



Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Eusepi, Evacuo, Lipari, Panico, Stoppa.



La probabile formazione.

Juve Stabia (4-3-2-1): Russo, Donati, Tonucci, Troest, Rizzo, Daví, Berardocco, Altobelli, Bentivegna, Panico, Eusepi. A disp.: Pozzer, Sarri, Caldore, Cinaglia, Esposito, Todisco, Guarracino, Scaccabarozzi, Squizzato, Della Pietra, Evacuo, Lipari, Stoppa. All.: Sottili.