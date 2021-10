Juve Stabia, Sottili inizia sfatando il tabù "Menti": 1-0 all'ACR Messina Un gol di Stoppa stende l'undici di Capuano nel giorno del debutto del neo-tecnico delle vespe

Prima partita sulla panchina della Juve Stabia per Stefano Sottili e primo successo stagionale al “Menti” per le vespe, che coincide con la prima battuta d'arresto sulla panchina dell'ACR Messina di Ezio Capuano. Decisivo, nella gara valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C, un gran gol di Stoppa al 14' del secondo tempo.

Il tabellino.

Juve Stabia – ACR Messina 1-0

Marcatore: st 14' Stoppa.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Cinaglia, Rizzo; Scaccabarozzi, Squizzato (35' pst Davì); Altobelli (9' st Stoppa), Bentivegna (36' st Caldore), Panico; Eusepi (36' st Della Pietra). A disp.: Russo, Troest, Esposito, Todisco, Guarracino, Berardocco, Evacuo, Lipari. All.: Sottili.

ACR Messina (3-5-2): Lewandowski; Fazzi, Carillo, Mikulic; Morelli (20' st Da Silva), Simonetti (20' st Balde), Damian (3' st Fofana), Catania (9' st Konate), Sarzi Puttini (28' st Russo); Adorante, Vukusic. A disp.: Fusco, Goncalves, Rondinella, Celic, Fantoni, Marginean, Busatto, Distefano. All.: Capuano.

Arbitro: Nicolini della sezione di Brescia. Assistenti: Zanellati della sezione di Seregno e Piatti della sezione di Como. Quarto Ufficiale: Gigliotti della sezione di Cosenza.

Note: Ammonizioni: Fazzi, Davì e Konate.