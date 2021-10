Turris, secondo stop di fila: alla Fidelis Andria basta Venturini I corallino cedono di misura al "Degli Ulivi" contro i pugliesi allenati da Ginestra

Seconda sconfitta consecutiva per la Turris, che nell'undicesima giornata del girone C di Serie C cade al “Degli Ulivi” contro la Fidelis Andria. Decide l'incontro un gol al 7' di Venturini.

Il tabellino.

Fidelis Andria – Turris 1-0

Marcatore: pt 7' Venturini.

Fidelis Andria (3-5-2): Dini; Benvenga, Alcibiade, Venturini; Zampano (40' st Lacassia), Casoli (38' st Nunzella), Bonavolontà (38' st Dipinto), Bolognese, Carullo; Bubas (25 'st Di Noia), Tulli (26' st Di Piazza). A disp: Vandelli, De Marino, Avvantaggiato, Sabatino, Gaeta, Pelliccia, Alberti. All.: Ginestra.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi (4' st Finardi), Tascone (37' st Pavone), Bordo, Varutti (21' st Loreto); Leonetti (21' st Longo), Santaniello, Giannone. A disp: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Sartore, Zanoni, Giofré, Palmucci, Iglio. All.: Caneo.

Arbitro: Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Quarto ufficiale: Micalizzi della sezione di Palermo e Cecchi della sezione di Roma 1. Quarto Ufficiale: Guerra della sezione di Venosa.

Note: Ammoniti: Bonavolontà, Benvenga, Santaniello, Ginestra, Dini.