Turris - Juve Stabia, la probabile formazione dei gialloblù Tre indisponibili oltre allo squalificato Altobelli. Almeno due novità tra i titolari

Al termine della seduta di rifinitura, sostenuta questo pomeriggio allo stadio “Menti”, il tecnico Stefano Sottili ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per Turris - Juve Stabia, gara valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022 in programma domani, sabato 30 ottobre, allo stadio “Liguori”, con calcio d'inizio alle 17,30. Nell'elenco non figurano gli indisponibili Lazzari, Schiavi, Squizzato oltre allo squalificato Altobelli.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Pozzer, Russo, Sarri.

Difensori: Caldore, Cinaglia, Donati, Esposito, Rizzo, Todisco, Tonucci, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Davì, Guarracino, Scaccabarozzi.

Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Eusepi, Evacuo, Lipari, Panico, Stoppa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Cinaglia, Rizzo; Scaccabarozzi, Davì; Stoppa, Bentivegna, Panico; Eusepi. A disp.: Pozzer, Russo, Caldore, Troest, Esposito, Todisco, Guarracino, Berardocco, Evacuo, Lipari, Della Pietra. All.: Sottili.