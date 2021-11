Juve Stabia - Bari, la probabile formazione delle vespe Tutti a disposizioni del tecnico Sottili, i gialloblù cercano la seconda vittoria interna di fila

Tutti a disposizione. Al termine della seduta di rifinitura, sostenuta questa mattina, il tecnico Stefano Sottili ha reso nota la lista dei 26 calciatori convocati per Juve Stabia - Bari, valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022 in programma domani, sabato 6 novembre, con inizio alle 14,30 allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. Le vespe vanno a caccia del colpo contro la capolista per cancellare la sconfitta (2-1) nel derby al "Liguori" contro la Turris e centrare il secondo successo casalingo consecutivo.

L'elenco dei 26 convocati.

Portieri: Lazzari, Pozzer, Russo, Sarri.

Difensori: Caldore, Cinaglia, Donati, Esposito, Rizzo, Todisco, Tonucci, Troest.

Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Davì, Guarracino, Scaccabarozzi, Schiavi, Squizzato.

Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Eusepi, Evacuo, Lipari, Panico, Stoppa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Cinaglia, Tonucci, Rizzo; Altobelli, Daví; Panico, Bentivegna, Stoppa; Eusepi. A disp.: Lazzari, Russo, Caldore, Esposito, Troest, Berardocco, Scaccabarozzi, Schiavi, Squizzato, Della Pietra, Evacuo, Lipari. All.: Sottili.