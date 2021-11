Forio-Pozzuoli, Gallo: "Ritmi alti tra attacco e difesa" Per la Virtus di coach Spinelli sarà il terzo derby consecutivo in campionato

Alle 16, al PalaCasale, sarà derby tra il Forio Basket e la Virtus Pozzuoli. "Una partita molto importante per noi. - ha spiegato il playmaker dei puteolani, Antonio Gallo, alla vigilia del match - Forio è una squadra molto fisica e con tanto talento offensivo che ha iniziato molto bene la stagione. Sarà fondamentale tenere il ritmo alto in attacco e in difesa per riuscire a giocare la nostra pallacanestro anche in trasferta, dopo la sconfitta a Salerno abbiamo voglia di tornare a vincere anche lontano dalle mura amiche". Per Pozzuoli sarà il terzo derby consecutivo dopo quello perso a Salerno e l'altro vinto in casa contro Sant'Antimo. Forio-Pozzuoli, match della sesta giornata del girone D di Serie B di pallacanestro, sarà diretta da Adriano Fiore di Casal Velino ed Eugenio Roberti di Napoli.