Turris, Ghirelli ospite per la sfida con il Catanzaro Lunedì (ore 17.30) sarà big match al Liguori contro i calabresi

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sarà ospite della Turris nel prossimo match casalingo dei corallini allo stadio "Amerigo Liguori". Lunedì il massimo dirigente della Serie C raggiungerà Torre del Greco per la sfida Turris-Catanzaro (calcio d'inizio alle 17.30). "La S.S. Turris Calcio avrà l’onore di ospitare in tribuna il presidente Francesco Ghirelli nell’ambito del ciclo di visite ai club ed ai loro impianti sportivi che il numero uno della Lega Pro sta tenendo anche nel corso di questa stagione", si legge nella nota diffusa dal club corallino. La Turris è reduce dalla vittoria ottenuta a Viterbo contro il Monterosi Tuscia (finale di 1-3 allo stadio "Enrico Rocchi"). Quota 22 per la squadra allenata da Bruno Caneo, che tornerà in campo per un big match nel quattordicesimo turno, quando affronterà il Catanzaro, secondo in classifica e distante un solo punto.