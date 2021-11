Juve Stabia, si ferma la striscia di vittorie casalinghe: 1-1 col Monterosi Bentivegna riprende Buglio, le vespe non centrano la terza vittoria interna di fila

La Juve Stabia non riesce a centrare la terza vittoria casalinga consecutiva. Al “Menti”, nella quattordicesima giornata del girone C di Serie C, le vespe pareggiano 1-1 con il Monterosi Tuscia del neo-tecnico Menichini, passato in vantaggio con un gol di Buglio e ripreso da Bentivegna.

Il tabellino.

Juve Stabia – Monterosi Tuscia 1-1

Marcatori: pt 12' Buglio, 28' Bentivegna.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Esposito (1' st Berardocco), Caldore, Rizzo; Scaccabarozzi, Davì; Stoppa (37' st Guarracino), Bentivegna (31' st Evacuo), Panico (37' st Lipari); Eusepi (44' st Della Pietra). A disp.: Russo, Pozzer, Todisco, Schiavi, Squizzato, Lipari, Troest. All.: Sottili.

Monterosi Tuscia (3-5-2): Alia; Tartaglia, Rocchi, Piroli; Verde, Franchini, Buglio (29' st Caon) Adamo, Tonetto; Buglio, Polidori. A disp.: Marcianò, Buono, Borri, Polito, Tripoli, Nasini, Follo, Sdaigui, Del Vescovo, Basile. All.: Menichini.

Arbitro: Gemelli della sezione di Messina. Assistenti: Landoni della sezione di Milano e Petrica Filip della sezione di Torino. Quarto Ufficiale: Scatena della sezione di Avezzano.

Note: Ammoniti: Prioli, Esposito, Parlati, Rocchi, Scaccabarozzi, Verde, Alia. Angoli: 5-1. Note: pt 1', st 5'.