Juve Stabia, pari prezioso a Catanzaro: Della Pietra risponde a Bombagi, 1-1 Al "Ceravolo" succede tutto negli ultimi cinque minuti con un botta e risposta mozzafiato

La Juve Stabia strappa un pareggio prezioso al “Ceravolo” contro il Catanzaro, nella quindicesima giornata del girone C di Serie C. Succede tutto nel finale: primo gol con i calabresi di Bombagi, su assist di Vandeputte, pareggio di Della Pietra, in campo da pochi minuti, su servizio vincente di un altro calciatore appena subentrato, ovvero Guarracino. Terzo risultato utile consecutivo per gli uomini di Sottili.

Il tabellino.

Catanzaro – Juve Stabia 1-1

Marcatori: st 41' Bombagi, 44' Della Pietra.

Catanzaro (3-4-1-2): Branduani; Martinelli, Fazio (36' st Bearzotti), Scognamillo; Rolando (26' st Porcino), Verna (11' st Cianci), Welbeck (11' st Cinelli), Vandeputte; Carlini; Bombagi, Vazquez (26' st Curiale). A disp. Nocchi, Romagnoli, Gatti, Monterisi, De Santis, Tentardini, Bayeye, Ortisi, Risolo. All. Antonio Calabro.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Davi, Berardocco (42' st Guarracino); Scaccabarozzi (42' Della Pietra), Stoppa (17' st Bentivegna), Panico (28' st Squizzato); Evacuo (17' st Eusepi). A disp. Lazzari, Pozzer, Russo, Cinaglia, Todisco, Altobelli, Lipari. All. Stefano Sottili.

Arbitro: Valerio Maranesi della sezione di Ciampino. Assistenti: Ferrari della sezione di Rovereto e Dicosta della sezione di Novara. Quarto Ufficiale: Mucera della sezione di Palermo.

Note: Ammoniti: Fazio, Berardocco, Panico, Caldore. Angoli: 6-4 Recupero: pt 1', st 5'.