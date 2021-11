Napoli, infortunio Osimhen: le ultime sull'attaccante Nelle prossime ore saranno definiti i tempi di recupero per il nigeriano

Primo ko in campionato e il Napoli perde anche Victor Osimhen. L'attaccante è stato sostituito al 10' della ripresa dopo lo scontro duro testa contro testa con il difensore nerazzurro, Milan Skriniar, nel corso di Inter-Napoli, terminata con il risultato di 3-2. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Osimhen hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell'orbita e dello zigomo sinistro. Si prefigura un lungo stop per il nigeriano, che si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni e che resterà in osservazione all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato trasportato subito dopo la sostituzione. Osimhen dovrebbe terminare anzitempo il 2021 e il via dell'anno solare si lega alla Coppa d'Africa per la quale, se possibile, sarà convocato dalla sua Nazionale. Luciano Spalletti rischia di dover fare a meno della punta centrale titolare per diverse settimane.