Napoli Basket, corsa Coppa Italia: vittoria a Sassari 74-75 Markis McDuffie e Jason Rich sono i migliori realizzatori per Napoli con 15 punti

La Gevi Napoli passa a Sassari, conferma le difficoltà dei sardi, ma soprattutto piazza un colpo importantissimo nella continuità azzurra e nella corsa per la qualificazione alla Coppa Italia. Finale di 74-75 e la squadra di coach Stefano Sacripanti è tra le quinte in classifica (quinta forza effettiva della graduatoria). Markis McDuffie e Jason Rich sono i migliori realizzatori per Napoli con 15 punti. Al Banco di Sardegna non basta il duo Mekowulu-Logan. Prova di forza per il team partenopeo, pronto ad abbracciare il nuovo centro, che sostituirà l'infortunato, Frank Elegar.

LegaBasket Serie A

Nona Giornata

Banco di Sardegna Sassari - Gevi Napoli 74-75

Parziali: 18-20; 19-23; 17-14; 20-18

Progressivi:18-20; 37-43; 54-57; 74-75

Sassari: Logan 19, Kruslin 5, Gandini, Devecchi, Treier, Chessa, Burnell 2, Bendzius 17, Mekowulu 20, Gentile 4, Battle 8, Diop. All. Bucchi.

Napoli: Zerini 8, McDuffie 15, Pargo 5, Sauro, Velicka 12, Sinagra, Parks 13, Marini 3, Uglietti, Lombardi 4, Rich 15. All. Sacripanti.