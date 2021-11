Tennis, A2: il TC Vomero espugna Rimini e si prende i play off Grazie alla sconfitta di Padova i partenopei hanno chiuso il girone al terzo posto.

Quella di domenica è stata una grande giornata per il tennis campano. Dopo l’impresa del New Tennis Torre del Greco in A1 è arrivata la qualificazione ai play off di serie A2 per il TC Vomero. Serviva un doppio incastro di risultati è arrivato. I campani hanno vinto a Rimini per 5-1 e con lo stesso punteggio il Tennis Sinalunga ha vinto a Padova con lo stesso punteggio. Serviva una vittoria larga e a dare il via alle danze ci ha pensato Facundo Juarez che ha superato per 7-5 6-1 Alessandro Canini.

A complicare momentaneamente le cose ai campani ci ha pensato Manuel Mazza che ha battuto un po’ a sorpresa Robin Haase per 6-2 6-4. A suonare la carica e ridare speranza è arrivata la vittoria di capitan Mariano Esposito che si è sbarazzato in settantasette minuti di Luca Bartoli col punteggio di 6-1 6-4. Il match più intenso però è stato sicuramente quello tra Giuseppe Caparco e Filippo Di Perna con il portacolori partenopeo che dopo aver perso il primo set per 6-2 è stato bravo ad imporsi vincendo il secondo e il terzo col punteggio di 6-4 6-4.

Nei doppi il duo Haase-Juarez ha superato Mazza-Bartoli con un doppio 6-2, mentre Caparco ed Esposito hanno battuto per 6-4 6-1 Di Perna e Zanni fissando il punteggio sul 5-1. Con i tre punti conquistati a Rimini la squadra di capitan Esposito è salita quota 10 in classifica chiudendo al terzo posto dietro al Sinalunga di Daniele Bracciali e all’Eur Sporting Club avendo accesso ai play off promozione.