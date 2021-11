Napoli, non solo Osimhen: Spalletti perde anche Anguissa Ecco cosa hanno riportato l'attaccante e il centrocampista in occasione della sfida con l'Inter

Non è un dramma perdere la prima partita stagionale in campionato alla tredicesima giornata, sul campo dei campioni d'Italia in carica dell'Inter, ma la trasferta al “Meazza” contro i nerazzurri ha lasciato in eredità al Napoli molto più che il dispiacere per la battuta d'arresto. Oltre a Osimhen, che ha rimediato delle fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro e nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico dopo aver trascorso la notte in osservazione all’ospedale Niguarda di Milano, Spalletti perde anche Anguissa, che è rimasto vittima di una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. In attesa di stabilire i tempi di recupero e con la certezza dell'indisponibilità dell'attaccante e del centrocampista per le prossime partite, sponda tifosi, in città resta fermo il sostegno agli azzurri così come intatto l'ottimismo. Mercoledì trasferta in Russia, in casa dello Spartak Mosca, per la quinta giornata del gruppo C di Europa League. Calcio d'inizio alle 16,30.