Napoli Basket, Lynch per completare le rotazioni nella pausa Nazionali Sacripanti avrà tempo utile per costruire l'ingresso del lungo senza alterare minutaggi e risorse

Tris in campionato senza un centro ed ecco anche l'ulteriore rinforzo per coach Stefano Sacripanti con la Gevi Napoli che spera di aver chiuso il mercato e l'emergenza. La società azzurra ha ufficializzato l'accordo con Reggie Lynch. Il profilo era stato chiarito dal club prima dell'accordo con il classe '94, centro di 208 centimetri, "dotato di grande verticalità ed esplosività". Così lo presenta il Napoli Basket, che aggiunge Lynch, già con trascorsi in Italia (nel 2019/2020 ha indossato la canotta dell'Urania Milano) e reduce dalle avventure con il Lokomotiv Kuban e l'Iraklis Salonicco con cui il centro del Minnesota aveva iniziato la stagione. Prove di continuità, quindi, per la squadra partenopea, che vive le prime ore della pausa nazionali, che tocca la sola Serie A in Italia. Sacripanti avrà tempo utile per costruire l'ingresso del lungo senza alterare minutaggi e risorse, importanti nella striscia di vittorie che ha garantito il quinto posto a Napoli in classifica dopo nove turni e la corsa piena per un posto alle Final Eight di Coppa Italia. La squadra non vivrà nessun affanno, ma ha la soddisfazione del percorso in cui non sono mancati i brividi, inevitabili per una matricola, condizionata anche dagli infortuni con la stagione finita per Frank Elegar.