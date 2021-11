Napoli, si ferma anche Insigne: non partirà per Mosca Domani (ore 16.30) la sfida contro lo Spartak in Europa League

Con lo Spartak, il 30 settembre scorso, era arrivato il primo ko in gara ufficiale per il Napoli di Luciano Spalletti e proprio da una sfida con i russi ripartirà la squadra azzurra dopo il secondo stop nella stagione, rimediato nel big match di campionato contro l'Inter. Il Napoli ha messo nel mirino la gara con i moscoviti senza Victor Osimhen e Frank Anguissa e perde anche Lorenzo Insigne. L'esterno offensivo ha svolto terapie e differenziato in palestra nell'allenamento mattutino e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro. Senza dimenticare Matteo Politano e Alessandro Zanoli, positivi al covid, Spalletti non potrà contare in un colpo solo sul capitano, sul leader offensivo e sulla sorpresa del mercato estivo. Se per Anguissa c'è da risolvere quanto prima la lesione distrattiva del grande adduttore sinistro, i tempi di recupero di Osimhen preoccupano: il nigeriano potrebbe tornare in campo solo a febbraio. Operazione in giornata all'orbita e allo zigomo sinistro e sarà attesa per il club azzurro con gli auguri del gruppo verso Mosca.