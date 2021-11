Lo sport italiano protagonista all'Expo 2020 a Dubai, presente anche Curatoli Il napoletano ha partecipato alla spedizione azzurra, guidata da Malagò, per l'Italian Sports Day.

Nel 2021 lo sport italiano è stato dominante. Abbiamo raccolto più di quanto chiunque poteva pronosticare e questi successi sono stati protagonisti ieri a Dubai all’interno dell’Italian Sports Day all’Expo 2020. Nella squadra azzurra c’era anche un rappresentante campano come il napoletano Luca Curatoli, splendido protagonista della medaglia d’argento conquistata nella prova a squadra della sciabola maschile. Per il partenopeo e gli altri azzurri è stata una grande esperienza dove sono stati guidati dall’immancabile Giovanni Malagò che ha parlato con entusiasmo di questa iniziativa.

“Ricordo quando Paolo Glisenti mi parlò di questo progetto in modo entusiastico e devo confessare che ha sempre immaginato lo sport al centro della scena, anche prima dei successi conquistati. Siamo fieri delle eccellenze presenti, perché sono loro a rendere grande il Paese. Siamo portatori di un valore, quello di essere italiani, e lo siamo soprattutto quest'anno per quanto abbiamo fatto. Magari tra qualche anno ci saranno persone più importanti, più colte e capaci di noi, persone del cinema, del teatro, della letteratura, della scienza o dell'università, ma in questo momento lo sport e l'Italia Team uniscono tutti nella bellezza di un momento meraviglioso. Dietro ai successi non c'è casualità, ma tanto lavoro. Poi ci sono le variabili, certo, ma il nostro obiettivo, con la Preparazione Olimpica, è utilizzare al massimo il nostro talento, senza dimenticare l’aspetto umano. L'Expo è una cassa di risonanza che permette di raccontare al mondo lo sport italiano: vogliamo che questo momento continui".

Foltissima la presenza degli atleti con le medaglie d’oro di Tokyo 2020 Ruggero Tita e Caterina Banti (Vela – Nacra 17), Antonella Palmisano (Atletica – Marcia 20 km) e Luigi Busà (Karate – Kumite) per passare poi agli argenti della sciabola a squadre con il già citato Luca Curatoli e il compagno Enrico Berrè, per chiudere con le Farfalle medaglie di bronzo della ginnastica ritmica, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea, accompagnate dalla dt della Nazionale e membro di Giunta CONI, Emanuela Maccarani.

Questo viaggio a Dubai per Curatoli è arrivato poco dopo la ripartenza della Coppa del Mondo di sciabola dove, nella tappa d’esordio di Orleans in Francia, il portacolori delle Fiamme Oro è stato subito competitivo conquistando uno splendido secondo posto. Il suo 2021 resterà dunque indimenticabile e sarà una importantissima base di partenza nel percorso che porta a Parigi 2024.