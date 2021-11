Enterprise Sport & Service, per Weir arriva la chiamata delle Fiamme Gialle Il lanciatore tornerà a gareggiare per la società campana ai Campionati Societari.

Zane Weir è stato protagonista di un grande 2021. Il punto più alto è stata sicuramente la finale Olimpica conquistata a Tokyo dove ha chiuso la gara al quinto posto nel getto del peso. Il lanciatore allenato da Paolo Dal Soglio, quarto ad Atlanta 1996, è tesserato per la società campana dell’Enterprise Sport & Service. Per lui, sudafricano naturalizzato italiano, è arrivata la chiamata delle Fiamme Gialle con cui gareggerà dalla prossima stagione. Però tornerà ad indossare i colori dell’Enterprise Sport & Service in occasione dei Campionati di Società.