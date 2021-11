Napoli Basket, ecco Lynch: "Contento di entrare nel mondo Gevi" "Dobbiamo riempire il PalaBarbuto": appello del club verso la prima sfida casalinga

"Ciao a tutti. Reggie Lynch è qui". Così il centro del Minnesota si presenta ai tifosi della Gevi Napoli. L'ultimo acquisto del club azzurro è pronto per la nuova sfida da vivere nella città partenopea: "Sono molto contento di far parte del Napoli Basket. - ha affermato il lungo ex Lokomotiv Kuban e Iraklis Salonicco - Stasera atterrerò a Napoli. Non vedo l'ora di poter continuare a vincere per riuscire a raggiungere i playoff. State andando alla grande con tre vittorie di fila. Speriamo di continuare così. Io sono pronto a fare tante stoppate nel campionato italiano". Il campionato di Serie A vive la sosta nazionali. Nel prossimo weekend Napoli non scenderà in campo, ma il club presieduto da Federico Grassi lancia l'appello al pubblico dopo il tris piazzato a Sassari. "Dobbiamo riempire il PalaBarbuto": questo il messaggio social della Gevi sui canali ufficiali per il prossimo impegno in calendario, la sfida contro la Vanoli Cremona, in programma domenica 5 dicembre con palla a due alle 19.45.