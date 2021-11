Napoli Basket, visite mediche per Lynch Il centro del Minnesota è stato accolto dal club manager, Cristian Andrisani

Arrivo nella tarda serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino per il nuovo centro della Gevi Napoli, Reggie Lynch. Il centro del Minnesota è stato accolto dal club manager della società azzurra, Cristian Andrisani e ha raggiunto Napoli. Viaggio dalla capitale al capoluogo partenopeo per Lynch, che in giornata sosterrà le visite mediche di rito con il responsabile dello staff sanitario, Nino D'Alicandro.

L'ex Lokomotiv Kuban completa il roster a disposizione di coach Stefano Sacripanti. Lynch arriva a Napoli per sostituire Frank Elegar: stagione finita per il lungo ex Milano e Reggio Emilia per la rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro, rimediata nel riscaldamento pre-gara del match vinto con la Bertram Tortona. Jeremy Pargo ha, invece, sostituito Josh Mayo, che ha deciso di tornare negli States lasciando la Gevi per motivi familiari.

Nella pausa nazionali saranno ore di relax per la squadra e lo staff azzurro, che inseriranno passo dopo passo Lynch nelle rotazioni verso la sfida casalinga contro la Vanoli Cremona, in programma domenica 5 dicembre (palla a due alle 19.45) al PalaBarbuto. La società presieduta da Federico Grassi ha lanciato un appello al pubblico partenopeo per avere un nuovo sold-out nell'impianto sportivo con l'obiettivo del poker utile nella corsa Coppa Italia.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket