Pallanuoto, A1: il Posillipo cade al cospetto della Rari Nantes Savona Nel turno infrasettimanale per i partenopei è arrivata una netta sconfitta esterna.

L’impegno era sulla carta proibitivo e anche in acqua si è dimostrato tale. Il Posillipo non è riuscito a fare partita contro la Rari Nantes Savona nell’ottavo turno del campionato di serie A1 di pallanuoto.

La giornata infrasettimanale non ha regalato gioie agli uomini di coach Brancaccio, che dopo aver subito nove reti nei primi due periodi e averne realizzate cinque, ha completamente mollato nella seconda parte di gara subendo un parziale di 5-0 che ha portato al 14-5 finale.

Sconfitta che non muove la classifica dove la squadra partenopea è attualmente nona a quota 7. In questo campionato però non c’è tempo da perdere. Guai a rilassarsi. Sabato si torna in acqua perché c’è in programma la gara casalinga, valida per il nono turno, contro la Pallanuoto Trieste che è attualmente la quarta forza del campionato.