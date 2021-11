Napoli, le ultime su Osimhen Ecco quando potrebbe tornare a disposizione l'attaccante nigeriano, finito k.o. a Milano con l'Inter

Il Napoli, reduce dalla sconfitta per 2-1 a Mosca, per mano dello Spartak Mosca, nella quinta giornata del gruppo C di Europa League vede ora in bilico la qualificazione al prossimo. Si deciderà tutto, sia per quanto riguarda la possibilità di accedere ai sedicesimi di finale, sia di volare direttamente agli ottavi della kermesse continentale, in occasione della gara al “Maradona” contro il Leicester, impegnato stasera alle 21, in casa contro il Legia Varsavia: la sfida con gli inglesi è in calendario il prossimo 9 dicembre con calcio d'inizio alle 18,45.

Intanto, inizia la lunga marcia di avvicinamento di Osimhen al rientro in campo. L'attaccante nigeriano è stato dimesso stamattina dalla clinica Ruesch, dove era stato operato dal professor Tartaro per le numerose fratture multiple al viso che si era procurato in occasione di Inter – Napoli. Il centravanti osserverà un periodo di riposo, a casa, di almeno 10, 15 giorni. Successivamente sarà rivalutato. Spalletti ha manifestato l'auspicio di averlo di nuovo a disposizione per lo scontro diretto in trasferta con il Milan (19 dicembre).