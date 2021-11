Napoli, testa alla Lazio: terapie per Anguissa Personalizzato per Fabian Ruiz e Insigne. Osimhen è stato dimesso

Rientro a Castel Volturno dopo il ko di Mosca contro lo Spartak per il Napoli. Gruppo diviso in due parti per l'allenamento nel quartier generale e Frank Anguissa ha svolto solo terapie. Personalizzato in campo per Fabian Ruiz, lavoro tra palestra e terreno di gioco per Lorenzo Insgine: si confermano, quindi, i grattacapi per Luciano Spalletti verso l'impegno casalingo contro la Lazio. Nel frattempo, Victor Osimhen è stato dimesso dalla clinica dopo l'intervento all'orbita e allo zigomo sinistro. L'attaccante è rientrata a casa, dove osserverà un periodo di riposo di almeno 10-15 giorni. Il Napoli ha ringraziato l'Inter, i dirigenti e lo staff medico nerazzurro, e il personale dell'ospedale Niguarda, per la collaborazione immediata nella fase successiva all'infortunio rimediato da Osimhen.