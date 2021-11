Napoli, primo allenamento per Lynch con Pargo e Cavaliere Esordio con lavoro individuale al PalaBarbuto per il nuovo centro azzurro

Primo giorno in azzurro dopo le visite mediche per Reggie Lynch. Il centro della Gevi Napoli ha sviluppato la sua prima seduta di allenamento individuale da giocatore del club partenopeo. Grande partecipazione e voglia di inserirsi quanto prima nel contesto squadra, ma non solo, per Lynch: il lungo del Minnesota ha lavorato con lo staff tecnico, con l'assistant coach, Francesco Cavaliere, e ha incrociato sul parquet chi prima di Lynch ha raggiunto Napoli, Jeremy Pargo, subito dall'alto impatto nel roster azzurro, ma che punta alla miglior condizione fisica sfruttando la pausa Nazionali.

La Gevi tornerà in campo solo il prossimo 5 dicembre per la sfida contro la Vanoli Cremona al PalaBarbuto. Weekend di sosta per il campionato di Serie A e lo staff tecnico napoletano ha concesso ore di relax al gruppo, legate però a un lavoro mirato alla miglior forma verso il ritorno sul parquet per il gran finale del girone d'andata. La squadra del presidente, Federico Grassi, è in piena corsa per le Final Eight di Coppa Italia.