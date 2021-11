Napoli-Lazio nel ricordo di Maradona. Voglia di rilancio per gli azzurri Emergenza in particolar modo offensiva verso la sfida con l'ex Sarri

Cresce l'attesa per Napoli-Lazio. L'obiettivo del riscatto dopo i ko tra campionato e coppa, rimediati contro l'Inter e lo Spartak Mosca, la serata del ricordo e del nuovo omaggio a Diego Armando Maradona anche all'interno dell'impianto di Fuorigrotta, già intitolato al Diez. Ieri, ai Quartieri Spagnoli e allo stadio con l'esposizione della statua fino alle 22, domenica nel pre-gara di Napoli-Lazio l'opera di Domenico Sepe tornerà protagonista.. La carica emotiva del ricordo si lega alla ricerca del nuovo entusiasmo per la squadra, che potrà contare sul pubblico delle grandi occasioni tra le mura amiche per la sfida contro l'ex, Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria a Mosca contro la Lokomotiv, in cui è tornato decisivo Ciro Immobile.

Attesa per le ultime indicazioni tra campo e infermeria per Luciano Spalletti. Al rientro dalla Russia il tecnico di Certaldo ha ritrovato parzialmente Diego Demme, negativo al covid e che ha svolto parte dell'allenamento in gruppo. Personalizzato, solo in palestra, per Fabian Ruiz, tra palestra e campo per Lorenzo Insigne con Frank Anguissa limitato a terapie. All'improvviso la macchina perfetta azzurra è costretta a dover fronteggiare l'emergenza in particolar modo offensiva motivata anche dalla positività al covid di Matteo Politano e dal lungo stop per Victor Osimhen, dimesso nelle scorse ore e per il quale si studia la miglior mascherina possibile per accelerare il ritorno in campo rispetto ai tre mesi ipotizzati nell'immediato post-operazione.