Napoli Basket, ecco Lynch: "Il massimo per gli obiettivi di squadra" Il presidente Grassi: "Abbiamo usato un extra-budget e ringrazio i miei soci Amoroso e Tavassi"

La Gevi Napoli ha presentato Reggie Lynch. Il centro del Minnesota si è espresso così sull'ingresso nel team azzurro: "Ci tengo a ringraziare il presidente, il coach e l'ambiente di Napoli perché hanno puntato su di me. - ha affermato Lynch - Ho la vista la partita di Sassari. Sono molto contento per la vittoria, ho esultato guardando la gara e la squadra ha lottato fino alla fine volendo con forza i due punti. La squadra gioca in maniera ideale. Spero di poter dare il mio contributo al roster per raggiungere gli obiettivi stagionali".

Il commento di coach Stefano Sacripanti: "Per la prima volta dall'infortunio Frank Elegar è venuto, con le stampelle, in palestra. Un pensiero va a lui. È stato davvero sfortunato. Il club ha dimostrato ancora una volta solidità e idee chiare nell'intervenire subito per sostituire un giocatore fondamentale come è il numero 5 titolare".

Il commento del presidente, Federico Grassi: "Ci tengo a ringraziare l'ambasciata italiana ad Atene e il consolato di Salonicco che hanno permesso a Reggie Lynch di poter essere qui a Napoli nel più breve tempo possibile. Abbiamo inserito un altro tassello nella squadra dopo l'infortunio di Elegar, purtroppo out per il resto della stagione. Abbiamo usato un extra-budget e ringrazio i miei soci Amoroso e Tavassi per questo ulteriore sforzo".