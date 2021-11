Pallanuoto, Setterosa: Silipo convoca 21 atlete per il raduno di Ostia Quattro giorni insieme per le azzurre che si preparano ad un 2022 pieno di appuntamenti importanti.

Il 2022 sarà un anno intenso per la pallanuoto italiana. Ci sono a maggio i Mondiali in Giappone, ad agosto invece gli Europei in Croazia. Pe preparare al meglio gli appuntamenti internazionali il napoletano Carlo Silipo, CT del Setterosa dopo la mancata qualificazione a Tokyo 2020, ha diramato la lista delle atlete convocate per il raduno a Ostia, presso il Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa, che prenderà il via domenica 28 novembre e durerà fino a mercoledì 1° dicembre. Le atlete convocate dal commissario tecnico Carlo Silipo sono 21: Anna Repetto (NC Milano), Arianna Gragnolati e Fabiana Sparano (CSS Vetrocar Verona), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Vetrocar Verona), Elisa Queirolo (Fiamme Oro/Plebiscito Padova), Caterina Banchelli e Sara Cordovani (RN Florentia), Chiara Tabani, Luna Di Claudio, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Silvia Avegno, Sofia Giustini e Domitilla Picozzi (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giuseppina Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant e Giulia Viacava (L'Ekipe Orizzonte) e Giulia Emmolo (Fiamme Oro/L'Ekipe Orizzonte).

Nelo staff, con il CT Silipo, gli assistenti Cosimo Di Cecca ed Elena Gigli, il team manager Barbara Bufardeci, i medici Gianluca Camilleri e Beatrice Berti (29 e 30 novembre), la fisioterapista Federica Ancidei e il preparatore atletico Valerio Viero.