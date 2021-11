Pallanuoto, A1: il Posillipo travolto da Trieste Brancaccio: "Abbiamo pagato l'approccio difficile e l'immediato svantaggio"

Due quarti da incubo hanno messo subito in salita la sfida del Posillipo contro la Pallanuoto Trieste che si è imposta nettamente per 13-7 in quel di Santa Maria Capua Vetere. Triestini subito avanti nel primo parziale chiuso 3-0, poi il colpo del ko è arrivato col parziale di 6-2 nel secondo. A metà match la squadra di Brancaccio era già spalle al muro e con uno Spinelli in meno, infatti il portiere è stato costretto ad uscire per un problema al polso.

“Complimenti a Trieste che ha giocato una buona partita confermandosi un’ottima formazione” ha spiegato Brancaccio attraverso i canali societari. “Noi abbiamo pagato un approccio difficile finendo subito sotto nel punteggio e non riuscendo a reagire anche se nella seconda parte della gara siamo riusciti a fare meglio. E’ indiscutibile, a questo punto, che paghiamo a caro prezzo le oggettive difficoltà di allenamenti della nostra squadra che è costretta, da due mesi, per la perdurante indisponibilità della Scandone, ad allenarsi ad intermittenza ed in condizioni proibitive. Solo questa settimana abbiamo dovuto saltare due allenamenti ed affronteremo, nella prossima giornata, una gara delicata in trasferta contro il Quinto allenandoci ancora una volta in condizioni precarie. La squadra non può non risentire di tutto questo”.

C.N.Posillipo-Pallanuoto Trieste 7-13 (0-3;2-6;3-3;2-1)

C.N.Posillipo: L.Lindstrom, D.Iodice, L.Briganti , E.Aiello, A.Picca 2, M.Cali 1,M.Tkac 1, J.Lanfranco 2, M.Di Martire 1, A. Scalzone, N.Radonjic, P.Saccoia , R.Spinelli. All. R.Brancaccio

Trieste: P.Oliva, D.Podgornik 1, R.Petronio 1, I.Buljubasic, M.Vrlic 1, M.Jankovic, I.Bego 1, M.Mezzarobba 2, A.Razzi 1, Y.Inaba 5, G.Bini 1, A.Mladossich,T.Seppi. All.D.Bettini

Arbitri: D’Antoni-Pinato, Delegato Fin Barone

Superiorità: 4/9, 1/5

Rigori: 0/1, 2/2 (Inaba)

Usciti per Falli: Podgornik