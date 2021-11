Napoli, poker e riscatto serviti: travolta la Lazio, azzurri primi in solitaria Nella notte dedicata a Maradona, gol di Zielinski, doppietta di Mertens e gol di Fabián Ruiz

Il riscatto è servito, il primato di nuovo solitario dopo la sconfitta per 3-1 del Milan al “Meazza” contro il Sassuolo, in una serata dalle mille emozioni nel ricordo di Diego Armando Maradona nello stadio a lui intitolato: il Napoli travolge la Lazio dell'ex Sarri con un sonoro 4-0 ed è di nuovo al comando della Serie A. Un anno fa era stata la Roma a essere spazzata via con identico risultato. Coincidenze dal sapore di destino.

Interrotta la striscia negativa (un pareggio e due sconfitte tra campionato ed Europa League) con Mertens (proprio lui che ha superato Maradona in testa alla classifica all-time dei mrcatori azzurri), che torna quello dei vecchi tempi: doppietta nel mezzo tra i gol di Zieliski e Fabián Ruiz sotto gli occhi del presidente della FIFA, Infantino, e della FIGC, Gravina.

Il tabellino.

Napoli - Lazio 4-0

Marcatori: pt 7' Zielinski, 9' Mertens, 29' Mertens (N); st 39' Fabián Ruiz.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (40' st Ghoulam); Fabian Ruiz (40' st Malcuit) , Lobotka; Lozano (19' st Elmas), Zielinski (29' st Demme), Insigne; Mertens (19' st Petagna). A disp.: Jesus, Demme, Manolas, Marfella, Meret. All.: Spalletti.

Lazio (4-3-3): Reina; Patric (1' st Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic (15' st Basic), Cataldi (30' st Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson (10' st Zaccagni), Immobile, Pedro (30' st Moro). A disp.: Adamonis, Akpa Akpro, Escalante, Lucas Leiva, Muriqi, Radu, Romero, Strakosha. All.: Sarri.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio.

Note: Ammoniti: Patric, Cataldi, Di Lorenzo, Zaccagni, Elmas.