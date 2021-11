Basket, Serie B: Pozzuoli ko con Ragusa (61-73) Alla Virtus Bava non basta l'ottima prova di Antonio Gallo da 21 punti

La Virtus Bava Pozzuoli va ko tra le mura amiche contro la Virtus Kleb Ragusa con il risultato di 61-73 nella nona giornata del girone D di Serie B. Parziali di 22-16, 16-19, 12-14, 11-24 con l'ultimo quarto decisivo per la vittoria dei siciliani al PalaErrico. A Pozzuoli non basta l'ottima prova di Antonio Gallo da 21 punti. Per Ragusa c'è Picarelli a guidare il roster verso il successo.

Serie B - Girone D

Nona Giornata

Virtus Bava Pozzuoli - Virtus Kleb Ragusa 61-73

Parziali: 22-16, 16-19, 12-14, 11-24

Pozzuoli: Gallo 21 (7/10, 0/0), Rossi 12 (5/7, 0/5), Thiam 11 (3/8, 0/0), Gaye 9 (1/3, 2/4), Potì 5 (1/5, 1/2), Caresta 3 (0/0, 1/3), Longobardi (0/1, 0/2), Manojlovic (0/1, 0/0), Esposito, Sequani, Cagnacci.

Ragusa: Picarelli 18 (4/8, 2/3), Rotondo 14 (7/13, 0/1), Chessari 12 (3/4, 1/3), Da Campo 11 (5/9, 0/2), Sorrentino 8 (2/4, 1/5), Ugochukwu 8 (2/2, 1/1), Ianelli 2 (1/3, 0/1), Canzonieri (0/1, 0/1), Salafia, Festinese.