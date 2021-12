Paganese - Juve Stabia, la probabile formazione delle vespe Tre indisponibili, un non convocato e uno squalificato per Sottili, al rientro da un turno di stop

Al termine della seduta di rifinitura, sostenuta questo pomeriggio, allo stadio “Menti”, il tecnico Stefano Sottili, al rientro dopo un turno di squalifica, ha reso nota la lista dei 21 calciatori convocati per Paganese - Juve Stabia, gara valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, domenica 5 dicembre 2021, alle 17,30. Indisponibili Schiavi, Squizzato e Troest. Non convocato Lazzari. Squalificato Davì.

L'elenco dei 21 convocati.



Portieri: Pozzer, Russo, Sarri.



Difensori: Caldore, Cinaglia, Donati, Esposito, Rizzo, Todisco, Tonucci.



Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Guarracino, Scaccabarozzi.



Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Eusepi, Evacuo, Lipari, Panico, Stoppa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri, Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo, Altobelli, Scaccabarozzi, Bentivegna, Stoppa, Panico, Eusepi. A disp.: Pozzer, Russo, Cinaglia, Esposito, Todisco, Berardocco, Guarracino, Della Pietra, Evacuo, Lipari. All.: Sottili.