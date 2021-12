Napoli, piove sul bagnato. Azzurri in ansia per Lobotka Il centrocampista è uscito per infortunio nel secondo tempo della sfida con l'Atalanta

Piove sul bagnato in casa Napoli. Falcidiati dalle assenze, contro l'Atalanta gli azzurri hanno perso in un solo colpo la partita, l'imbattibilità casalinga stagionale in campionato, il primo posto in classifica, scivolando al terzo dato il concomitante sorpasso di Milan (2-0 alla Salernitana) e Inter (3-0 all'Olimpico contro la Roma), ma non solo. Con ogni probabilità, Spalletti dovrà rinunciare per un periodo di non breve durata pure a Lobotka. Il centrocampista è uscito nel secondo tempo della partita a causa di un fastidio muscolare. Altra beffa all'interno di un momento tutt'altro che fortunato.

E sì perché Lobotka, rigenerato da Spalletti, era stato tra i migliori in campo fino al momento in cui è stato costretto ad alzare bandiera bianca. L'entità dell'infortunio sarà chiarita solo grazie ad appositi esami strumentali, ma, salvo assai improbabili colpi di scena, lo slovacco non sarà certamente della partita con il Leicester, in programma giovedì, alle 18,45, allo stadio “Maradona”. Una gara decisiva ai fini della qualificazione ai sedicesimi o, nella migliore delle ipotesi, agli ottavi di finale Europa League. Nelle prossimo ore saranno, nel contempo, rivalutate le condizioni di Anguissa, Insigne, Manolas e Fabián Ruiz mentre sono messi in preventivo da giorni i forfait, per cause di forza maggiore, di Koulibaly e Osimhen. Stringere i denti e andare avanti. Il Napoli ha una sola strada, obbligata, da poter percorrere.