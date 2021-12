Bartoletti: "Campionato senza padroni, il Napoli è da scudetto" Il giornalista e scrittore: "Classifica molto liquida e fluida, azzurri condizionati dalle assenze"

Una delle grandi firme del gironalismo italiano, Marino Bartoletti, ieri ha raggiunto Pietrastornina per la presentazione del suo nuovo libro su Diego Armando Maradona e Paolo Rossi, “Il ritorno degli Dei”, non si è sottratto dall'esprimere il suo autorevole parere sul momento vissuto dal Napoli, scivolato dal primo al terzo posto in classifica in seguito alla sconfitta con l'Atalanta, favorita da un lungo elenco di indisponibili: “Questo è un campionato senza proprietari e, quindi, un bellissimo campionato. Credo che la classifica di adesso sia molto liquida, molto fluida, potrebbe cambiare di settimana in settimana. Il Napoli ha la certezza di un ottimo gioco, di un'ottima base, di un ottimo progetto. Certo non può superare tutte le assenze se queste avvengono contemporaneamente, ma c'è la prova provata, da un terzo abbondante di campionato, che il Napoli è una squadra da scudetto. Poi, essere una squadra da scudetto e conquistare da scudetto c'è differenza. Si tratta di stringere i denti nei momenti di difficoltà”.