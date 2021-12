Juve Stabia - Potenza, la probabile formazione delle vespe Due forfait inattesi oltre ai tre già certi tra le file delle vespe. Ancora non convocato Lazzari

Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Stefano Sottili ha reso nota la lista dei 20 calciatori convocati per Juve Stabia – Potenza, valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, sabato 11 dicembre 2021, con inizio alle 14,30, presso lo stadio “Menti" di Castellammare di Stabia. Non convocato Lazzari. Indisponibili Lipari, Schiavi, Squizzato, Tonucci e Troest. A prendere il posto di Tonucci, nel cuore del pacchetto arretrato, dovrebbe essere Cinaglia.

L'elenco dei 20 convocati.

Portieri: Pozzer, Russo, Sarri.

Difensori: Caldore, Cinaglia, Donati, Esposito, Rizzo, Todisco.

Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Davì, Guarracino, Scaccabarozzi.

Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Eusepi, Evacuo, Panico, Stoppa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Cinaglia, Caldore, Rizzo; Davì, Scaccabarozzi; Bentivegna, Stoppa, Panico; Eusepi. A disp.: Pozzer, Russo, Altobelli, Esposito, Todisco, Berardocco, Guarracino, Della Pietra, Evacuo. All.: Sottili.