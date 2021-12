Virtus Francavilla - Juve Stabia, la probabile formazione delle vespe Cinque indisponibili per il tecnico Sottili, pronto a puntare forte sul rodato 4-2-3-1

Al termine della seduta di rifinitura, sostenuta questa mattina, allo stadio “Menti”, il tecnico Stefano Sottili ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per Virtus Francavilla - Juve Stabia, valida per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022, in programma domani, domenica 19 dicembre 2021, alle 14,30, allo stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana. Nella lista non figurano gli indisponibili Lazzari, Lipari, Schiavi, Squizzato e Troest.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Pozzer, Russo, Sarri.

Difensori: Caldore, Cinaglia, Donati, Esposito, Rizzo, Todisco, Tonucci.

Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Davì, Guarracino, Scaccabarozzi.

Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Eusepi, Evacuo, Panico, Stoppa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Caldore, Cinaglia, Rizzo, Altobelli; Scaccabarozzi; Bentivegna Stoppa, Panico; Eusepi. A disp.: Pozzer, Russo, Esposito, Todisco, Tonucci, Berardocco, Guarracino, Daví, Della Pietra, Evacuo. All.: Sottili.