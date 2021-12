Napoli, i tifosi sognano e De Laurentiis lustra il gioiello Elmas In città entusiasmo dilagante dopo il successo sul Milan. Il valore sul mercato del macedone lievita

La vittoria al “Meazza” sul Milan vale tanto, tantissimo, per il Napoli e i suoi tifosi. Un successo fondamentale per rimanere in scia della capolista Inter, agganciare i rossoneri, ma, soprattutto, per restituire agli azzurri la consapevolezza di essere un gruppo vero, solido, coriaceo; capace di dimostrarsi più forte delle difficoltà e delle defezioni. Una squadra dentro e fuori dal campo, plasmata con cura maniacale (nell'accezione più positiva che possa esistere) dei dettagli da parte di Spalletti. Un aspetto tutt'altro che marginale, apprezzato e sottolineato proprio da chi il Napoli lo porta nel cuore: la sua gente.

Intanto, mentre per le strade del capoluogo partenopeo è crescente l'ottimismo e la fiducia nel potenziale del Napoli, De Laurentiis lustra il diamante Elmas. Un'intuizione di Giuntoli, che può fregarsi le mani col presidente. Il valore del cartellino del macedone sta crescendo in maniera esponenziale nella stagione della sua esplosione. Altro merito di Spalletti per un Napoli che brilla, come i suoi gioielli.