Juve Stabia, il 2021 si chiude con un pareggio: 1-1 con la Fidelis Andria Botta e risposta Di Piazza - Eusepi, le vespe chiudono l'anno all'undicesimo posto

Nella ventesima giornata del girone C di Serie C la Juve Stabia non va oltre l'1-1 al “Menti" contro la Fidelis Andria. Botta e risposta nel primo tempo tra Di Piazza (6') ed Eusepi (12'). Le vespe chiudono il 2021 all'undicesimo posto in classifica.

Il tabellino.

Juve Stabia – Fidelis Andria 1-1

Marcatori: pt 6' Di Piazza, 12' Eusepi.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Rizzo, Tonucci, Cinaglia, Donati; Altobelli (40' st Evacuo), Berardocco; Panico (16' st Guarracino), Stoppa, Bentivegna (25' st Davì); Eusepi. A disp.: Pozzer, Sarri, Todisco, Davì, Guarracino, Picardi, Esposito, Evacuo. All.: Sottili.

Fidelis Andria (3-5-2): Dini; Lacassia, Alcibialde, Legittimo, Zampano (37' st De Marino); Casoli, Bonavolontà (33' st Bolognese), Di Nola (40' st Dipinto), Carullo; Tulli (37' st Nunzella), Di Piazza (33' st Alberti). A disp.: Vandelli, Paparesta, Venturini, Dipinto, Bolognese, De Marino, Nunzella, Gaeta, Alberti, Leonetti, La Forgia. All.: Ginestra.

Arbitro: Centi della sezione di Terni. Assistenti: Tempestilli della sezione di Roma 2 e De Nardi della sezione di Conegliano. Quarto Ufficiale: Diop della sezione di Treviglio.

Note: Espulso al 34' st Carullo per somma di ammonizioni. Ammoniti: Tulli, Cinaglia, Eusepi, Berardocco, Guarracino, Carullo, Tonucci. Angoli: 8-4. Recupero: pt 2’, st 5’.