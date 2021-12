La Turris frena in casa e perde il terzo posto: il Taranto vince 2-1 Tascone croce e delizia: gol e autogol. Nella ripresa decide un gol di Saraniti

Inatteso k.o. casalingo della Turris, che cede il passo al Taranto dopo essere passata in vantaggio grazie a Tascone. Un'autorete dello stesso centrocampista ha mandato le squadre al riposo sull'1-1. Nella ripresa, a decidere la gara valida per la ventesima giornata del girone C di Serie C, è stato un gol di Saraniti. I corallini chiudono il 2021 al quarto posto in classifica subendo il sorpasso dell'Avellino.

Il tabellino.

Turris – Taranto 1-2

Marcatori: pt 20’ Tascone, 30’ Tascone (aut.); 27' st Saraniti.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Ghislandi, Tascone (39’ st Longo), Franco, Varutti (39' st Bordo); Giannone (44’ st Pavone), Santaniello, Leonetti (33' st Sartore). A disp.: Abagnale, Loreto, Zanoni, Lorenzini, Finardi, Palmucci, Iglio, Nocerino. All.: Caneo.

Taranto (4-2-3-1): Chiorra; Versienti, Zullo (29’ st Bellocq), Benassai, De Maria; Marsili, Civilleri (44’ st Labriola); Mastromonaco, Giovinco, Santarpia (21’ st Falcone); Saraniti (29’ st Barone). A disp.: Antonino, Zecchino, Pacilli, Ghisleni, Cannavaro, Italeng. All.: Laterza.

Arbitro: Fontani della sezione di Siena. Assistenti: Galimberti e Conti della sezione di Seregno. Quarto Ufficiale: Feliciani della sezione di Teramo.

Note: Ammoniti: Civilleri, Versienti, Marsili, Zullo, Barone, Giovinco; Caneo, Di Nunzio.