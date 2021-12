Napoli, ancora un positivo nel gruppo squadra azzurro Altro caso covid tra i tesserati del club partenopeo

"Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". Altro caso covid nel gruppo squadra del Napoli: ecco quanto comunicato dal club partenopeo sui canali ufficiali social. La positività di Lozano si aggiunge a quella riscontrata a Fabian Ruiz, in isolamento domiciliare in Spagna. La prossima gara del Napoli è in programma giovedì 6 gennaio: per gli azzurri sarà trasferta allo Stadium per sfidare la Juventus. Dopo i casi riscontrati il gruppo squadra del Napoli sarà valutato al rientro nel quartier generale dopo la sosta natalizia del campionato.