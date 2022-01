Venezia-Napoli 79-75, Sacripanti: "Speriamo di poter ritrovare continuità" Il coach azzurro: "Se tiriamo 9 su 21 ai tiri liberi ci restano tantissimi rimpianti"

"Complimenti a Tonut e Vitali, hanno giocato davvero una grandissima partita. Watt ha cambiato la gara. Noi siamo stati bravi a tratti a tenerlo, a tratti l’abbiamo subito. Ha fatto canestri da grandissimo giocatore". Ecco l'analisi di coach Stefano Sacripanti al termine della gara persa dalla sua Gevi Napoli contro l'Umana Venezia: "Abbiamo vinto con merito il primo quarto, pareggiato il secondo, nel terzo abbiamo avuto problemi in attacco, nel quarto abbiamo subito troppo. - ha spiegato il tecnico azzurro - Da questa partita ricavo delle indicazioni. La prima, abbiamo bisogno di allenarci per giocare bene. Abbiamo fatto 18 palle perse, di cui la metà per colpa nostra, per disabitudine. Se tiriamo 9 su 21 ai tiri liberi, in una partita punto a punto, ci restano tantissimi rimpianti. Dopo le ultime settimane ho poco da recriminare ai miei giocatori. L’infortunio di Rich ha cambiato il piano partita, abbiamo giocato una gara con ardore, ci è mancato segnare qualche tiro libero in più. Spiace, sono due punti che potevamo portare a casa. Ora ci rimbocchiamo le maniche sperando di poter lavorare con continuità".