Napoli Basket, domenica d'attesa. Serie A con 3 rinvii Salta la sfida di Brindisi, ma anche quelle di Treviso e Brescia nell'ultimo turno d'andata

Doveva essere un weekend classico per il Napoli Basket con l'obiettivo di riscattarsi dopo il ko rimediato al Taliercio. È stata, invece, una domenica di attesa. Le positività riscontrata da Brindisi nel gruppo squadra hanno determinato lo stop dell'attività sportiva per decisione dell'autorità sanitaria di riferimento. Brindisi bloccata e, quindi, per la gara contro il Napoli è stato disposto il rinvio. Anche il mondo del basket chiede un aggiornamento dei protocolli. Il comitato 4.0, che riassume le posizioni delle leghe sportive, ha accolto "molto positivamente la richiesta della sottosegretaria Valentina Vezzali di estendere ai presidenti federali di calcio, basket e volley e ai rappresentanti delle leghe la conferenza stato-regioni di mercoledì": si legge nella nota del comitato. "È il momento dell'unità. Lo sport deve essere compatto, mettendo al sicuro la salute di atleti e tifosi e garantendo la regolarità dei campionati".

L'obiettivo è quello di trovare un punto d'incontro nelle esigenze organizzative e di gestione covid. È stata una domenica da tre rinvii in A: con Brindisi-Napoli non sono state disputate nemmeno Brescia-Pesaro e Treviso-Trieste. In Serie A2 il weekend di pausa è stato determinato dalla scelta in anticipo di LNP e Federbasket con il secondo livello nazionale che ha preferito lo slittamento del calendario. Lo Scafati Basket ha comunicato la positività di tre tesserati al covid-19.