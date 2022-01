Scafati Basket, tre positivi al covid nel gruppo squadra: in isolamento Casi confermati dal secondo tampone effettuato. Pausa per la Serie A2 nel weekend

La Serie A2 osserva un fine settimana di riposo forzato, deciso dalla Lega Nazionale Pallacanestro e condiviso dalla Federbasket, dopo i tanti casi covid registrati nei roster e negli staff tecnici e dirigenziali delle società partecipanti al torneo. La Givova Scafati ha comunicato la presenza di tre casi covid nel gruppo squadra, confermati dal doppio tampone effettuato dai tesserati del club dell'Agro per la conferma della positività. Quarantena per i tre e attesa del nuovo ciclo di test per Scafati con la speranza di aver già chiuso il numero di positivi all'interno del sodalizio.

La nota del club gialloblu - "La Givova Scafati rende nota la positività al covid-19 di tre propri tesserati del team squadra, al momento paucisintomatici. Tale positività è stata riscontrata in seguito ai tamponi eseguiti, come di routine, ogni settimana ed è stata confermata anche da un secondo tampone. Nel pieno rispetto della vigente normativa sanitaria e dei protocolli federali in tema di prevenzione, sono tutti e tre attualmente in isolamento".