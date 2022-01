Basket, PSA vincente a Torrenova: Sant'Antimo vola (65-71) Serie B, buon esordio per i nuovi acquisti, Buono e Anaekwe

La Partenope Sant'Antimo conquista la quinta vittoria nelle ultime 6 uscite di campionato, batte la Fidelia Torrenova con il risultato di 65-71 e vola in classifica. "Questo gruppo ha dato l’ennesima dimostrazione di compattezza reagendo nel miglior modo possibile alle difficoltà e questo sia prima della gara, a fronte delle assenze, sia durante, nei momenti più difficili. - ha spiegato l'assistant coach della PSA, Paolo Maggio - Bravissimi i senior, che hanno gestito ogni situazione con grande tranquillità, e bravissimi i più giovani, i nostri scugnizzi, che ancora una volta hanno giocato minuti importante lasciando il segno".

"È stato un esordio positivo per Buono e Anaekwe, hanno subito dato un contributo importante in termini di energia e di voglia confermandoci una grande disponibilità a mettersi a disposizione del gruppo. -ha aggiunto l'altro vice, Emanuele Fiore - Bravi loro ad inserirsi in così poco tempo, brava la squadra a metterli nelle condizioni di farlo. Ovviamente c’è tanto da lavorare, inevitabilmente, ma i primi segnali sono sicuramenti più che positivi".

Serie B - Girone D

Quindicesima Giornata

Fidelia Torrenova - Geko PSA Sant’Antimo 65-71

Parziali: 8-18, 18-22, 20-16, 19-15

Torrenova: Zucca 25 (10/13, 1/7), Perin 14 (3/6, 1/4), Vitale 10 (2/5, 2/7), Zanetti 5 (1/4, 1/4), Malkic 4 (1/1, 0/0), Galipò 3 (0/1, 0/0), Tinsley 2 (1/3, 0/4), Nuhanovic 2 (1/1, 0/0), Bianco, Saccone.

Sant’Antimo: Cena 20 (7/12, 1/5), Coviello 17 (2/6, 3/5), Cantone 9 (1/4, 2/9), Buono 9 (2/2, 1/1), Anaekwe 6 (2/5, 0/0), Sabatino 5 (1/2, 1/3), Puca 5 (1/1, 1/2), Ratkovic (0/0, 0/3), Ochoa (0/1, 0/0), Battaglia, Maggio.