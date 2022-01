Pallanuoto: il Settebello sfida la Serbia. Esordio per il napoletano Di Martire L'atleta del Posillipo sarà in acqua nella piscina di Sabac martedì alle 19:00.

Il Settebello è pronto ad iniziare ufficialmente il cammino verso Parigi 2024. Il percorso verso i Giochi francesi inizierà martedì alle 19:00 a Sabac in Serbia con la prima partita della World League 2022 contro i campioni Olimpici in carica, squadra che ha eliminato gli azzurri ai quarti di finale a Tokyo.

Nella squadra che proverà a dare fastidio alla corazzata serba ci sarà anche il posillipino Massimo Di Martire, ottimo protagonista nei due appuntamenti che hanno chiuso il 2021 del Settebello nelle sfide amichevoli contro Croazia e Spagna.

Del match di domani ha parlato alla vigilia il CT Sandro Campagna: "Il nuovo ciclo non poteva iniziare con una partita più entusiasmante e probante. Sono due squadre rinnovate rispetto al luglio scorso, anche per problemi legati alla contingenza della pandemia. E' una partita importante che affronteremo con una squadra nuova. Abbiamo svolto due allenamenti insieme e provato alcune cose che ci potranno essere utili. Dovremo sempre far valere le nostre caratteristiche e affrontare la partita con uno spirito garibaldino. Sono eccitato perché queste sfide sono sempre importanti, soprattutto dal punto di vista agonistico e perché avremo poche opportunità di confrontarci con avversari di alto livello prima dei prossimi mondiali di Fukuoka". Dunque sarà un Settebello senza paura e con la voglia di osare quello che esordirà nella World League 2022.

CONVOCATI: Edoardo Di Somma (AN Brescia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Marco Del Lungo (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Giacomo Cannella (Pro Recco), Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Andrea Patchaliev (RN Savona), Gianmarco Nicosia, Mario Del Basso e Luca Marziali (Telimar Palermo). Nello staff, con il commissario tecnico Alessandro Campagna, l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, il medico Luca Damato, il fisioterapista Eithan Cousin, il videoanalista Paolo Balardini, il preparatore atletico Alessandro Amato e il preparatore dei portieri Goran Volarevic.

LA SERBIA. Dejan Savic ha convocato Branislav Mitrovic (Vasas), Dimitrije Risticevic (Partizan), Vladimir Misovic (Stella Rossa), Sava Randjelovic (Vasas), Radomir Drasovic (Novi Beograd) Luka Pljevancic (Radnicki), Petar Tomic (Novi Beograd), Nemanja Vico (Partizan), Djordje Lazic (AN Brescia), Viktor Rasovic (Novi Beograd), Dusan Mandic (Novi Beograd), Djordje Vucinic (Novi Beograd), Nikola Lukic (Radnicki), Strahinja Rasovic (Novi Beograd), Ognjen Stojanovic (Sabac), Marko Radulovic (Radnicki).



World League maschile – 1^ fase



Girone A: Ungheria, Montenegro, Romania

Girone B: Germania, Francia, Spagna

Girone C: Serbia, Italia, Slovacchia

Girone D: Grecia, Croazia, Russia



1 giornata - 18 gennaio



Girone A

UNGHERIA-MONTENEGRO

Girone B

GERMANIA-FRANCIA

Girone C

SERBIA-ITALIA Sabac, ore 19

Arbitri David Gomez (Spagna) e Borsi Margeta (Slovenia); delegato FINA Tamas Molnar (Ungheria)

Girone D

GRECIA-CROAZIA



2 giornata - 15 febbraio



Girone A

MONTENEGRO-ROMANIA

Girone B

FRANCIA-SPAGNA

Girone C

ITALIA-SLOVACCHIA

Girone D

CROAZIA-RUSSIA



3 giornata - 8 marzo



Girone A

ROMANIA-UNGHERIA

Girone B

SPAGNA-GERMANIA

Girone C

SLOVACCHIA-SERBIA

Girone D

RUSSIA-GRECIA



Regolamento. Il torneo prevede quattro gironi da tre squadre e gare uniche; le prime due classificate di ciascun girone si qualificano alla Final Eight (quarti, semifinali, finali), in programma dal 14 al 16 aprile. Le prime quatto classificate accedono alla Super Final, prevista dal 25 al 30 luglio in sede da definire.