Turris, ecco il risultato dell'ultimo giro di tamponi Domenica, alle 17,30, i corallini saranno di scena sul campo del Picerno

Mentre la Serie C si prepara a tornare in campo, la situazione relativa ai contagiati dal Covid all'interno dei gruppi squadra, nel calcio italiano, è sotto stretto e costante monitoraggio. Sponda campane, la Turris ha reso noto che un proprio tesserato è risultato positivo in seguito a uno dei giri di tamponi molecolari di routine. Il soggetto, regolarmente vaccinato, anche con dose di richiamo, è stato immediatamente posto in isolamento presso il proprio domicilio. La società ha attivato le procedure previste dal protocollo in vigore.

Domenica, alle 17,30, in occasione della ventitreesima giornata del girone C di Serie C, i corallini saranno di scena sul campo del Picerno, una delle squadre più in salute prima della sosta forzata. I lucani hanno cambiato marcia dopo l'avvicendamento in panchina tra Paolo e Colucci: 6 partite, 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Gli uomini di Caneo vogliono, invece, ripartire col piede giusto riscattando la battuta d'arresto casalinga contro il Taranto.