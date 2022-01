Campobasso - Juve Stabia, la probabile formazione delle vespe Tre indisponibili e uno squalificato per Sottili. Ecco il numero di maglia scelto da Erradi

Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico Stefano Sottili ha reso nota la lista dei 21 calciatori convocati per il match Campobasso - Juve Stabia, valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, domenica 23 gennaio 2022, con inizio alle 17,30, allo stadio “Nuovo Romagnoli”. Indisponibili Lazzari, Lipari e Squizzato. Fuori lo squalificato Tonucci. Il neo-acquisto Erradi ha scelto il 14 comune numero di maglia.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Pozzer, Russo.

Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Donati, Esposito, Todisco, Troest.

Centrocampisti: Altobelli, Davì, Erradi, Guarracino, Scaccabarozzi, Schiavi.

Attaccanti: Bentivegna, Ceccarelli, Della Pietra, Eusepi, Evacuo, Stoppa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (4-2-3-1): Russo; Donati, Cinaglia, Tonucci, Caldore; Altobelli Scaccabarozzi; Bentivegna, Stoppa, Ceccarelli; Eusepi. A disp.: Pozzer, Dell'Orfanello, Esposito, Troest, Daví, Erradi, Guarracino, Schiavi, Della Pietra, Evacuo. All.: Sottili.