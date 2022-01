Juve Stabia, pari inviolate a Campobasso Le vespe riprendono da dove avevano lasciato nel 2021

Pari a reti inviolate tra Campobasso e Juve Stabia nella gara valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Le vespe iniziano il 2022 così come avevano il 2021, con un pareggio che non agevola la rincorsa alla zona playoff.

Il tabellino.

Campobasso – Juve Stabia 0-0

Campobasso (3-4-3): Zamarion; Menna, Dalmazzi, Bontà; Pace, Candellori, Liguori (25' st Di Francesco), Fabriani; Persia (42' st Tenkorang), Merkaj, Parigi (42' st Emmausso). A disp.: Raccichini, Coco, Vanzan, Ladu, Rossetti, Martino, Giunta, Lombardi, Magri. All.: Cudini.

Juve Stabia (4-2-3-1): Russo; Donati, Caldore, Troest, Dell’Orfanello; Altobelli, Davì; Guarracino (10' st Ceccarelli), Stoppa (43' st Della Pietra), Schiavi (24' st Scaccabarozzi); Eusepi (25' st Evacuo). A disp.: Pozzer, Todisco, Erradi, Cinaglia, Esposito. All.: Sottili.

Arbitro: Feliciani della sezione di Teramo. Assistenti: Licari della sezione di Marsala e De Angelis della sezione di Roma 2. Quarto Ufficiale: Perri della sezione di Roma 1.

Note: Ammoniti: Persia, Donati, Troest, Parigi. Angoli: 4-6. Note: pt 2’, st 4’.